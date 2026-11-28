Cagliari-Milan su DAZN, info sulla telecronaca del match
Cagliari-Milan di lunedì alle 20.45 sarà trasmessa da DAZN, come tutte le altre gare di Serie A. La piattaforma di streaming ha affidato la telecronaca a Edoardo Testoni, mentre al commento tecnico spazio a Dario Marcolin.
CAGLIARI-MILAN SU DAZN, I TELECRONISTI
Telecronaca: Edoardo Testoni
Commento tecnico: Dario Marcolin
La partita sarà trasmessa su DAZN e Zona DAZN.
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Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato. Appassionato di Liste UEFA e di half-spaces.
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