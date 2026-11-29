VIDEO - È stato Bennacer a decidere uno dei Cagliari-Milan più importanti degli ultimi anni
Sabato 19 marzo 2022 Ismael Bennacer segnava uno dei gol più importanti della sua carriera ed uno dei gol più importanti in uno dei Cagliari-Milan recenti.
Il sinistro al volo dell'algerino decise una gara tostissima e complicatissima: tre punti fondamentali nella volata scudetto della squadra allenata da Stefano Pioli, che a fine stagione vinse il 19esimo campionato della storia del Milan.
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Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato. Appassionato di Liste UEFA e di half-spaces.
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