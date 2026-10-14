Calciomercato UFFICIALE: Strahinja Pavlovic ha rinnovato fino al 2031 con opzione per il prolungamento contrattuale

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Il Milan ha annunciato il rinnovo di contratto di Strahinja Pavlović fino al 30 giugno 2031, con opzione per il prolungamento contrattuale

Dopo la sua presenza a Casa Milan ieri pomeriggio per la firma, si aspettava solo l'annuncio ufficiale che è arrivato poco fa: Strahinja Pavlovic ha rinnovato il suo contratto fino al 2031 con opzione per il prolungamento contrattuale. Il club rossonero ha così blindato uno dei punti fermi della squadra di Ruben Amorim che nelle prime sette gare di questa stagione lo ha messo sempre in campo dal primo minuto e non lo ha mai sostituito.

RINNOVO PAVLOVIC: IL COMUNICATO UFFICIALE DEL MILAN

"AC Milan è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto di Strahinja Pavlović fino al 30 giugno 2031, con opzione per il prolungamento contrattuale.

Arrivato in rossonero nel luglio 2024, Strahinja ha consolidato il proprio percorso di crescita, affermandosi come un riferimento per professionalità, carisma e leadership, oltre che per il forte senso di appartenenza che lo contraddistingue dentro e fuori dal campo.

Con il Milan, Pavlović ha collezionato 80 presenze, di cui 75 da titolare, e 7 reti. Un cammino intrapreso due anni fa e che ora pone le basi per il futuro, con l'ambizione di raggiungere insieme nuovi traguardi".