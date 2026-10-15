Tresoldi sogna il Milan, ma per il momento il Diavolo non si è ancora fatto vivo

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L'esperto di mercato Fabrizio Romano ha parlato di Nicolò Tresoldi, attaccante del -Club Brugge che ha segnato una tripletta a San Siro contro l'Inter

L'uomo copertina della serata di ieri di Champions League è sicuramente Nicolò Tresoldi, attaccante del Club Brugge che ha segnato una tripletta a San Siro contro l'Inter. In merito alla situazione del giocatore italo-tedesco, che non ha mai nascosto il suo tifo per il Milan, Fabrizio Romano ha dichiarato sul suo canale YouTube: "Nicolò Tresoldi parla sempre molto volentieri del suo grande milanismo: è un milanista sin da bambino, è un vero e proprio tifoso, è un rossonero vero. Non manca di ripeterlo, lo ha fatto prima della partita, dopo, ma anche durante gli ultimi anni. Il suo è un tifo assolutamente genuino. Tresoldi sogna un giorno di poter vestire la maglia del Milan, lo ha sempre sognato, ha sempre raccontato anche ai suoi compagni in questi anni questo suo amore per la maglia del Milan.

Il Milan, in realtà, durante gli ultimi anni, da quando Tresoldi ha iniziato a far vedere il suo talento, non si è mai veramente posizionato per andarlo a prendere. A parte ovviamente lo scouting che si fa normalmente, anche perchè gli attaccanti giovani e forti in questo momento storico in giro per l'Europa sono molto pochi e quindi chiaramente Tresoldi è sotto osservazione da parte dei diversi club. Il Milan può averlo seguito, questo sicuramente sì, ma senza poi andare a fare una trattativa vera e propria.

Chi ci ha provato è stata la Roma che la scorsa estate aveva incaricato un intermediario intorno per capire la fattibilità dell'operazione Tresoldi. Ci ha provato anche l'Atletico Madrid, ma senza successo. Il Bruges ha scelto di tenerlo almeno per un'altra stagione. Posso rivelarvi che ci ha fatto dei pensieri anche il Barcellona quando a fine mercato aveva capito che Julián Álvarez. Alla fine è arrivato Gabriel Jesus, ma tra idee dei blaugrana c'era anche Nicolò Tresoldi che è un giocatore che anche Hansi Flick segue molto da vicino, essendo sempre molto attento ai giovani talenti, così come il direttore Deco. Insomma, il Barça ha seguito Tresoldi. Credo purtroppo che per il nostro calcio riuscire a portarlo in Italia oggi sia difficile, non impossibile perché se si fa un investimento importante tutto è possibile, ma oggi chiaramente stanno arrivando tante squadre su di lui".