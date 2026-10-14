Probabile formazione Salisburgo-Milan: Amorim lancia Camarda. Tanti cambi sulla trequarti
Subito dopo il pareggio del Mapei Stadium contro il Sassuolo arriva l'Europa League, con il Milan di Amorim che va ad affrontare il RB Salisburgo. Il tecnico rossonero pensa a diversi cambi visti i tanti impegni ravvicinati che attendono i rossoneri in questo periodo. Chukwueze questa mattina non si è allenato con il gruppo per prevenzione a causa di un affaticamento ma è stato convocato ugualmente per la partita. Sono tre gli assenti invece che non prenderanno parte alla trasferta europea e sono Gabbia, Saelemaekers e Pietro Terracciano.
PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1)
16 Maignan
23 Tomori 5 De Winter 31 Pavlovic 33 Bartesaghi
30 Jashari 12 Rabiot
20 Hutchinson 8 Loftus-Cheek 70 Cisse
73 Camarda
A disposizione: Torriani, Bouyer, Terracciano, Gila, Diawara, Estupinan; Modric, Musah, Comotto, Chukwueze, Pulisic, Moreira, Ramos.
Allenatore: Ruben Amorim
Ballottaggi: Rabiot/Modric
Infortunati: Saelemaekers, P. Terracciano, Gabbia
Squalificati: /
Diffidati: /
Stando alle ultime prove a Milanello i cambi rispetto all'ultima sfida di Serie A saranno parecchi. Ci sarà l'esordio dal primo minuto quest'anno sia per Camarda, che fa riposare Ramos, e sia per Tomori, che prenderà il posto di Gila come terzino destro. Amorim dovrebbe insistere con il 4-2-3-1, ma alla fine il modulo è facilmente modificabile: basta stringere un giocatore o allargarne un altro per passare al "classico" 3-4-2-1. Rabiot - più di Modric - e Jashari sono attesi a centrocampo, mentre Bartesaghi farà rifiatare Estupinan. Tridente offensivo inedito alle spalle della punta: ci saranno Hutchinson, Loftus-Cheek e Cisse. Come riferimento offensivo, salvo sorpresa, non ci sarà Gonçalo Ramos ma Camarda: sarà la prima partita da titolare per il giovane attaccante rossonero.
LA SQUADRA ARBITRALE DI SALISBURGO-MILAN
Arbitro: Horațiu Feșnic ROU
Assistenti: Alexandru Cerei ROU - Alexandru Corb ROU
IV uomo: Florin Andrei ROU
VAR: Cătălin Popa ROU
AVAR: Carlos del Cerro Grande ESP
DOVE VEDERE SALISBURGO-MILAN
Data: giovedì 15 ottobre 2026
Ora: 18.45
Stadio: Red Bull Arena
Diretta TV: Sky, NOW TV, Sky Go
Web: MilanNews.it
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