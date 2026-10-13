Primo Piano Ha svelato il problema del Milan. L’intervento sul mercato è già obbligatorio

Cosa non sta funzionando al Milan? Lo ha detto Rabiot. Intanto Gabbia ha subito un brutto infortunio muscolare e il Milan a gennaio dovrà tornare sul mercato.

Il Milan che abbiamo visto a Reggio Emilia non ha convinto nessuno. I concetti che Ruben Amorim vorrebbe portare non si sono ancora visti, e lui per primo era parecchio deluso dopo l’1-1 con il Sassuolo. La squadra ha fatto un passo indietro sotto diversi aspetti, sia nella proposta offensiva che dal punto di vista difensivo. Non è piaciuto il modo di controllare la partita dopo il gol di Rabiot, e un finale senza l’energia giusta per provare a vincere la gara.

Ma è stato proprio il centrocampista francese a sottolineare un aspetto importante di questo Milan. Rabiot ha individuato un problema che dovrebbe essere approfondito seriamente in settimana a Milanello. Rabiot dice che il Milan non porta giocatori in area di rigore, non occupa bene lo spazio vicino alla porta avversaria. Non si tratta solamente degli attaccanti, ma anche di centrocampisti che non si inseriscono e i terzini che non fanno al meglio il loro dovere in fase offensiva. “Dobbiamo mettere più uomini in area quando attacchiamo. Così si fa gol. Andiamo con pochi giocatori. Anche su questo dobbiamo crescere. I centrocampisti si devono inserire, anche i terzini devono giocare offensivi”. Sembra proprio che Rabiot abbia individuato uno dei problemi di questa squadra. Ma è altrettanto vero che bisogna lavorarci con urgenza altrimenti si continueranno a perdere punti per strada.

La partita contro il Sassuolo non ha portato solo ad un pareggio amaro, ma anche ad un infortunio pesante. Matteo Gabbia ha riportato una lesione del muscolo flessore della coscia sinistra, con parziale interessamento tendineo. Il calciatore sarà sottoposto a un consulto specialistico nei prossimi giorni per definire il percorso terapeutico più appropriato. Si deciderà se operarsi oppure adottare una terapia conservativa, ma con la seconda opzione i tempi di recupero saranno più lunghi. Le valutazioni sono in corso, tuttavia il 2026 di Gabbia si è concluso in anticipo. Il centrale tornerà solamente nel 2027 ed è per questo che un rinforzo sul mercato di gennaio è praticamente necessario.

Il Milan già voleva intervenire per rinforzare il reparto, ora dovrà farlo obbligatoriamente alla luce del lungo stop di Gabbia. Uno dei primi nomi della lista è quello di Gonçalo Inacio dello Sporting Lisbona, già cercato con insistenza in estate. I rossoneri potrebbero provarci a gennaio con una proposta attorno ai 40 milioni di euro. L’alternativa potrebbe essere il francese Leny Yoro del Manchester United. Il costo potrebbe essere un ostacolo ma l’intermediazione del suo agente, Jorge Mendes, potrebbe fare la differenza come nelle altre operazioni effettuate dal Milan in estate.