Primo Piano La denuncia di Rabiot: il Milan riempie l'area con pochi giocatori. E chi ne risente è soprattutto Gonçalo Ramos

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Dopo il Sassuolo, Adrien Rabiot ha spiegato che il Milan deve riempirà di più l'area avversaria. In questo modo Gonçalo Ramos sarà meno solo

Dopo tre gol in quattro partite con il Portogallo, le aspettative intorno a Gonçalo Ramos per la prima gara del Milan dopo la sosta erano altissime, ma purtroppo ancora una volta il portoghese non è riuscito a lasciare il segno. Il centravanti milanista si è mosso tanto come sempre, però rispetto ad altre partite ha giocato molti meno palloni. A parte un paio di spunti a fine primo tempo, l'ex PSG si è visto nuovamente poco in zona gol, anche se ovviamente la colpa non è solo sua.

MILAN, LA DENUNCIA DI RABIOT: SERVE RIEMPIRE L'AREA AVVERSARIA

Oltre al fatto che gli arrivano pochi palloni per calciare in porta, Ramos sta soffrendo anche il fatto di essere lasciato troppo solo in area di rigore avversaria, con i difensori avversari che sono in superiorità numerica e che così non fanno grande fatica a marcarlo. Questo problema è stato messo in evidenza dopo il Sassuolo anche da Adrien Rabiot, il quale ha denunciato che il Milan rimpie l'area con pochi giocatori: "Dobbiamo mettere più uomini in area quando attacchiamo. Così si fa gol. Andiamo con pochi giocatori. Anche su questo dobbiamo crescere. I centrocampisti si devono inserire, anche i terzini devono giocare offensivi. Ci lavoriamo in allenamento ma non è sempre facile fare queste cose. Ma sono d’accordo, dobbiamo portare più giocatori in area per concretizzare il nostro possesso. Abbiamo sempre il possesso ma quello che creiamo è troppo poco” le sue parole a DAZN dopo l'1-1 del Mapei Stadium.

MILAN, RAMOS LASCIATO TROPPO SOLO

E chi ne risente di più di questa poca presenza rossonera in area di rigore è appunto Gonçalo Ramos che, essendo da solo, può essere marcato senza grossi problemi dai centrali avversari. Il problema è che il Milan ha tanti giocatori che sono più propensi alla costruzione del gioco che all'inserimento, come per esempio Christian Pulisic, Diego Moreira, Alphadjo Cisse e Samuel Chukwueze. Uno dei pochi che ha nel Dna la capacità di insinuarsi in area avversaria è proprio Rabiot, ma se viene impiegato da centrale di centrocampo deve limitare i suoi inserimenti. E così Ramos viene lasciato troppo solo in area e in balia della difesa dell'altra squadra.