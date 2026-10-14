Letizia: "Bene Camarda e Cisse, come Bartesaghi. Ma perché Loftus e Hutchinson?"

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Le dichiarazioni di Francesco Letizia in esclusiva ai microfoni di MilanNews alla vigilia di Salisburgo-MIlan

In esclusiva ai microfoni di MilanNews.it, Francesco Letizia ha parlato delle probabili scelte di formazione di Ruben Amorim alla vigilia della sfida di Europa League contro il RedBull Salisburgo, valida per la seconda giornata della League Phase:

"Credo che mettere il Milan B in una partita così delicata sia un grosso errore: mi auguro ovviamente di sbagliarmi. Bene Camarda e Cissé, come Bartesaghi, ma perché Loftus e Hutchinson e non Pulisic e Moreira? Immaginatevi se le cose dovessero andare storte: ritrovarti a zero punti dopo due partite e con la trasferta inglese tra una settimana sarebbe un flop enorme. Per me Amorim avrebbe dovuto garantire la competitività della formazione iniziale a prescindere: se tra difesa e centrocampo questo bene o male c’è, in attacco non mi pare".