Solo la Roma meglio del Milan in questa particolare statistica in Serie A

Domani sera a Cagliari, il Milan di Ruben Amorim tornerà a giocare in Serie A dopo le recenti vittorie contro Frosinone ed Olympiacos. Un momento di forma positivo per i rossoneri, ora a caccia dell'ennesimo risultato utile consecutivo in questa stagione. Il modo di giocare di Amorim è particolare, e lo sappiamo. Come riportato da Opta, solo la Roma ha fatto meglio dei rossoneri in questa statistica così particolare:

MILAN, IN SERIE A SOLO LA ROMA OCCUPA PIU' AMPIEZZA IN CAMPO

Solo la Roma (26.0 m in media dal centro del campo) occupa di più in ampiezza il terreno di gioco rispetto al Milan (25.7 m) quando è in possesso del pallone; dall'altra parte, il Cagliari è ultimo in questa particolare graduatoria (23.8 m). Inoltre, il Milan ha conquistato 27 punti nelle prime 12 giornate di questa Serie A (8V, 3N, 1P) e in caso di successo arriverebbe a quota 30 dopo 13 gare stagionali solo per la terza volta nelle ultime 20 edizioni del torneo, dopo il 2020/21 (31) e il 2021/22 (32), campionati rispettivamente chiusi al 2° e al 1° posto.

CAGLIARI-MILAN, LA DESIGNAZIONE ARBITRALE

Arbitro: Di Bello

Assistenti: Baccini-Ceccon

IV Uomo: Di Marco

VAR: Mazzoleni

AVAR: Camplone

DOVE VEDERE CAGLIARI-MILAN

Cagliari-Milan, lunedì 30 novembre 2026

Ore: 20:45

Stadio: Unipol Domus di Cagliari

TV: Dazn, zona Dazn

Streaming: Dazn

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