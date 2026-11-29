Milan, i numeri di Cisse in confronto a quelli di Pato ed El Shaarawy

La grande sorpresa di questa stagione ha un nome e un cognome: Alphadjo Cisse. Un predestinato, e pensare che per qualcuno all'interno del Milan non ci poteva nemmeno stare. Cisse è magia e fuoco allo stesso tempo. E' quel bambino che in tutti noi resiste ancora e si diverte giocando a calcio e facendo gol. In vista di Cagliari, il numero 70 del Milan ha una media gol incredibile. Il salto dalla Serie B alla Serie A non è stato impegnativo per l'attaccante italiano, o almeno così sembra. Solo Lamine Yamal ha fatto meglio, e nella storia del Milan soltanto due giocatori sono stati più prolifici di Cisse:

SOLO PATO ED EL SHAARAWY MEGLIO

Alphadjo Cisse ha segnato sei gol in questa Serie A e tra i giocatori con più di cinque reti all'attivo nei maggiori cinque campionati europei in corso solo Lamine Yamal (classe 2007) è più giovane del classe 2006 rossonero. Negli ultimi 55 anni, solo due giocatori del Milan hanno realizzato almeno sette centri in massima serie ad un'età inferiore di quella che avrà Cisse in questa partita (20 anni e 39 giorni): Stephan El Shaarawy nel 2012 (19 anni e 359 giorni) e Alexandre Pato nel 2008 (18 anni e 202 giorni).