Serie A, i giallorossi archiviano la pratica in un tempo: Roma-Monza 4-0

Allo stadio Olimpico di Roma i giallorossi hanno ospitato il Monza di Juric reduce dalla bella vittoria casalinga per 3-0 contro la Fiorentina. Con la vittoria della Lazio di ieri sera contro il Torino e dell'Inter contro il Genoa, i padroni di casa erano chiamati a rispondere ai rivali per non aumentare i punti di distacco. E così è stato perché gli uomini di Gasperini, guidati dal solito Malen e da un grande Soulè, hanno archiviato la pratica nel primo tempo, terminato 3-0. Continua la marcia delle prime tre della classe che per adesso vede i biancocelesti capolisti a 35 punti, la Roma a 33 e l'Inter a 32.

IL TABELLINO DEL MATCH

ROMA-MONZA 3-0

12' Malen

24' Soulè

36' Soulè

90' Castro