Serie A, i giallorossi archiviano la pratica in un tempo: Roma-Monza 4-0
Allo stadio Olimpico di Roma i giallorossi hanno ospitato il Monza di Juric reduce dalla bella vittoria casalinga per 3-0 contro la Fiorentina. Con la vittoria della Lazio di ieri sera contro il Torino e dell'Inter contro il Genoa, i padroni di casa erano chiamati a rispondere ai rivali per non aumentare i punti di distacco. E così è stato perché gli uomini di Gasperini, guidati dal solito Malen e da un grande Soulè, hanno archiviato la pratica nel primo tempo, terminato 3-0. Continua la marcia delle prime tre della classe che per adesso vede i biancocelesti capolisti a 35 punti, la Roma a 33 e l'Inter a 32.
IL TABELLINO DEL MATCH
ROMA-MONZA 3-0
12' Malen
24' Soulè
36' Soulè
90' Castro
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