Crudeli: "Il Milan va in difficoltà quando gli avversari alzano il ritmo"

Il commento del telecronista milanita Tiziano Crudeli in vista della partita del Milan a Cagliari domani sera

Il Milan deve aspettare ancora un giorno prima di poter scendere in campo in questa tredicesima giornata di campionato di Serie A Enilive. I rossoneri giocheranno lunedì sera alle ore 24 all'Unipol Domus contro il Cagliari di Pisacane che, solo qualche mese fa, proibiva ai rossoneri di Max Allegri di qualificarsi per la Champions League. I colleghi di Tuttocagliari.net, in vista della gara di domani sera, hanno intervistato il telecronista tifoso del Milan, Tiziano Crudeli. Un estratto delle sue dichiarazioni.

Il commento di Tiziano Crudeli sul Milan in vista di Cagliari: "La squadra di Amorim va in difficoltà quando gli avversari alzano il ritmo e l’intensità. Il Cagliari è una compagine fisica, e per questo motivo i rossoneri potrebbero soffrire all’Unipol Domus. Certamente contro il Cagliari, almeno sulla carta, il Milan dovrebbe partire favorito, ma Ramos e compagni hanno dimostrato più volte di andare in grossa difficoltà quando affrontano le compagini medio-piccole. In più tutti sanno che se vogliono mandare in tilt il Diavolo devono alzare i ritmi e proporre un calcio veloce e intenso. Ragion per cui in vista di lunedì io non ho certezze; semmai ho speranze. A un avversario come il Cagliari devi contrapporre, appunto, grande intensità, e per farlo è necessario pareggiare la loro esuberanza fisico-atletica.”