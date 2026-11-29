Milan, Pavlovic salta un'altra partita. Ma dovrebbe tornare con il Parma

Strahinja Palvovic sarà assente anche domani sera in casa del Cagliari. Si tratta della quarta partita che salta dopo il derby

Strahinja Pavlovic ha svolto oggi un lavoro individuale sul campo a Milanello per ritrovare la forma migliore e dunque non sarà a disposizione di Ruben Amorim nemmeno domani sera contro il Cagliari. Per il difensore serbo, che non gioca dal derby contro l'Inter dello scorso 31 ottobre a causa di un problema ai reni, si tratta della quarta gara che salta dal derby in poi dopo quelle contro Ferencvaros, Genoa ed Olympiacos. L'ex Salisburgo, che ha giocato una ventina di minuti solo contro il Frosinone, dovrebbe rientrare domani prossima nella sfida casalinga di campionato contro il Parma a San Siro.

MILAN, IL CALENDARIO DEI ROSSONERI FINO A NATALE

13ª giornata Serie A, Cagliari-Milan, lunedì 30 novembre ore 20.45 (DAZN)

14ª giornata Serie A, Milan-Parma, domenica 6 dicembre ore 20.45 (DAZN)

6ª giornata EL (giovedì 10 dicembre 2026, ore 21.00): Milan-Sunderland

15ª giornata Serie A, Napoli-Milan, domenica 13 dicembre ore 20.45 (DAZN)

16ª giornata Serie A, Milan-Como, sabato 19 dicembre ore 18.00 (DAZN)