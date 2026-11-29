Lazio, Gattuso: "Ci davano per retrocessi: non dimentico"

Mister Rino Gattuso si toglie qualche sassolina dalla scarpa dopo l'ennesima vittoria con la sua Lazio

Anche dopo questo weekend la Lazio si gode il primato solitario in classifica. I biancocelesti hanno vinto 1-2 in casa del Torino, grazie alle reti di Provstgaard e Isaksen, e hanno allungato sulla Roma che giocherà nella giornata di oggi. In conferenza stampa il mister Gennaro Gattuso ha parlato delle ambizioni di classifica, non perdendo l'occasione per ricordare le tante malelingue di inizio stagione nei suoi confronti e nei confronti della squadra.

Mister Rino Gattuso inizia a togliersi qualche sassolino dalla scarpa in virtù dei suoi risultati con la Lazio: "Classifica? Non dobbiamo guardarla, viviamo alla giornata. Non dimentico che ci davano retrocessi e che eravamo una banda di incapaci, noi dobbiamo lavorare duramente e mettere in campo ciò che prepariamo. Quando arriveranno momenti negativi, potrei modificare qualcosa. Ma se diamo questi segnali, e anche oggi tutti i subentrati hanno dato una mano, è una cosa importante"