Compagnoni: "Il Cagliari ha elementi per impensierire il Milan, vedi Mendy"

Il commento di Maurizio Compagnoni sul Cagliari in vista della partita di domani contro il Milan

Il Milan lunedì sera alle ore 20.45 affronterà la sempre ostica trasferta di Cagliari, resa ancora più complicata dal buon periodo di forma che sta vivendo la squadra di mister Fabio Pisacane in questo avvio di stagione. I rossoneri possono dare continuità agli ottimi risultati ottenuti nelle ultime di campionato come anche a quello raggiunto ad Atene contro l'Olympiacos. Il giornalista di Sky Sport Maurizio Compagnoni è intervenuto con i colleghi di Tuttocagliari.net e ha parlato di cosa si aspetta dalla sfida.

Il commento di Maurizio Compagnoni sul Cagliari, in vista della partita contro il Milan: "Il Cagliari mi piace e Pisacane sta facendo un ottimo lavoro. Ha strutturato la squadra sull'aggressività e sulla fisicità: al momento occupa un'ottima e meritata posizione di classifica. Di certo ha gli elementi per impensierire il Milan, specie sulle ripartenze, vedi Mendy, un giocatore giovane e molto veloce. Cosa manca? A gennaio punterei su un elemento di qualità, magari un attaccante esterno che possa alzare il tasso tecnico, ma anche ad un centrocampista, sempre di qualità, non sarebbe male".