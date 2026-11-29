Milan, tra i giocatori con più di cinque reti all'attivo nei maggiori cinque campionati europei in corso solo Lamine Yamal è più giovane di Alphadjo Cisse

In vista di Cagliari-Milan, ecco alcune statistiche Opta su Daniel Maldini e Alphadjo Cisse

Domani alle 20.45 è in programma Cagliari-Milan per la 13^ giornata di Serie A. Il sito di Eurosport riporta queste statistiche su Daniel Maldini, ex della partita, e su Alphadjo Cisse: "Le prime 15 presenze e la prima rete in Serie A di Daniel Maldini sono arrivate proprio con la maglia del Milan tra il 2020 e il 2022, vincendo anche lo Scudetto nella sua ultima stagione in rossonero (2021/22). Nel campionato in corso, il classe 2001 è uno dei tre giocatori - al pari di Davide Frattesi per la Lazio e Nikola Krstovic per l'Atalanta - che hanno portato più punti alla propria squadra tramite i propri gol: senza i suoi cinque centri, infatti, il Cagliari avrebbe sette punti in meno in classifica.

Alphadjo Cisse ha segnato sei gol in questa Serie A e tra i giocatori con più di cinque reti all'attivo nei maggiori cinque campionati europei in corso solo Lamine Yamal (classe 2007) è più giovane del classe 2006 rossonero. Negli ultimi 55 anni, solo due giocatori del Milan hanno realizzato almeno sette centri in massima serie ad un'età inferiore di quella che avrà Cisse in questa partita (20 anni e 39 giorni): Stephan El Shaarawy nel 2012 (19 anni e 359 giorni) e Alexandre Pato nel 2008 (18 anni e 202 giorni)".