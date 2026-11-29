29 novembre 1990: il Milan vince per la seconda stagione di fila la Supercoppa Europea

Il 29 novembre 1990, il Milan ha vinto la Supercoppa Europea, battendo nella gara di ritorno la Sampdoria 2-0 dopo l'1-1 dell'andata

Il 29 novembre 1990, il Milan ha vinto la Supercoppa Europea, la seconda della sua storia dopo quella conquistata durante la stagione precedente: dopo l'1-1 dell'andata a Genova, i rossoneri allenati da Arrigo Sacchi hanno battuto quel giorno 2-0 la Sampdoria grazie ai gol di Gullit e Rijkaard. La gara di ritorno non ci giocò a San Siro, ma allo stadio Dall'Ara di Bologna a causa delle pessime condizioni del manto erboso dello stadio milanese.

Questo il tabellino del match riportato da magliarossonera.it:

MILAN-SAMPDORIA 2-0

Reti: 44' Gullit, 76' Rijkaard



MILAN: Pazzagli, Tassotti, P. Maldini, Carbone, Costacurta (79' F. Galli), Baresi, Ancelotti, Rijkaard, Agostini, Gullit (75' Donadoni), Evani - All.: Sacchi.

SAMPDORIA: Pagliuca, Lanna, Bonetti, Pari, Vierchowod, Pellegrini, Mikhaijlichenko (68' Dossena), Katanec (84' Branca), Vialli, Mancini, Lombardo - All.: Pezzotti - DT: Boskov.

Arbitro: Petrovic