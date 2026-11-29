29 novembre 1990: il Milan vince per la seconda stagione di fila la Supercoppa Europea
Il 29 novembre 1990, il Milan ha vinto la Supercoppa Europea, la seconda della sua storia dopo quella conquistata durante la stagione precedente: dopo l'1-1 dell'andata a Genova, i rossoneri allenati da Arrigo Sacchi hanno battuto quel giorno 2-0 la Sampdoria grazie ai gol di Gullit e Rijkaard. La gara di ritorno non ci giocò a San Siro, ma allo stadio Dall'Ara di Bologna a causa delle pessime condizioni del manto erboso dello stadio milanese.
Questo il tabellino del match riportato da magliarossonera.it:
MILAN-SAMPDORIA 2-0
Reti: 44' Gullit, 76' Rijkaard
MILAN: Pazzagli, Tassotti, P. Maldini, Carbone, Costacurta (79' F. Galli), Baresi, Ancelotti, Rijkaard, Agostini, Gullit (75' Donadoni), Evani - All.: Sacchi.
SAMPDORIA: Pagliuca, Lanna, Bonetti, Pari, Vierchowod, Pellegrini, Mikhaijlichenko (68' Dossena), Katanec (84' Branca), Vialli, Mancini, Lombardo - All.: Pezzotti - DT: Boskov.
Arbitro: Petrovic
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