Pisacane: "Il Milan ha tanti calciatori a cui prestare attenzione"

Il commento di Fabio Pisacane sui giocatori che teme di più del Milan in vista della sfida di domani sera all'Unipol Domus

Alla vigilia della sfida di campionato tra Cagliari e Milan, che si gioca lunedì sera alle ore 20.45 in chiusura della tredicesima giornata del campionato di Serie A Enilive, il tecnico del club sardo Fabio Pisacane è intervenuto in conferenza stampa per esprimere le sue sensazioni in vista della sfida contro la squadra rossonera di Ruben Amorim. Di seguito un estratto delle dichiarazioni dell'allenatore cagliaritano.

Qual è il giocatore più difficile da fermare?

"Il Milan ha tanti calciatori a cui devi prestare la massima attenzione. Anche Goncalo Ramos e Cisse sono pericolosi. Penso a Rabiot, a Jashari se dovesse mancare Modric. Hanno un parco giocatori di grandissimo livello, anche dietro hanno giocatori come Gila. È difficile pensare di fermarne solo uno. Dobbiamo fare una partita importante per cercare di limitarli e sfruttare quello che poi creeremo".