Pisacane: "Il Milan ha tanti calciatori a cui prestare attenzione"
Alla vigilia della sfida di campionato tra Cagliari e Milan, che si gioca lunedì sera alle ore 20.45 in chiusura della tredicesima giornata del campionato di Serie A Enilive, il tecnico del club sardo Fabio Pisacane è intervenuto in conferenza stampa per esprimere le sue sensazioni in vista della sfida contro la squadra rossonera di Ruben Amorim. Di seguito un estratto delle dichiarazioni dell'allenatore cagliaritano.
Qual è il giocatore più difficile da fermare?
"Il Milan ha tanti calciatori a cui devi prestare la massima attenzione. Anche Goncalo Ramos e Cisse sono pericolosi. Penso a Rabiot, a Jashari se dovesse mancare Modric. Hanno un parco giocatori di grandissimo livello, anche dietro hanno giocatori come Gila. È difficile pensare di fermarne solo uno. Dobbiamo fare una partita importante per cercare di limitarli e sfruttare quello che poi creeremo".
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