Milan, a Cagliari saranno aggregati alcuni calciatori di Milan Futuro
Il Milan, anche a questo giro, deve fare i conti con una lunga lista di giocatori indisponibili. Oltre ai lungodegenti Saelemaekers, Gabbia, Chukwueze, Loftus-Cheek e Pietro Terracciano, oggi è arrivata la conferma anche dell'assenza di Modric, Pavlovic e Bartesaghi anche per la partita che domani sera i rossoneri giocheranno contro il Cagliari nel posticipo della tredicesima giornata del campionato di Serie A Enilive. Per Ruben Amorim, dunque, una lista di 8 indisponibili.
MILAN, AGGREGATI IN QUATTRO DI MILAN FUTURO
Viste le diverse assenze del Milan per la partita contro il Cagliari, il tecnico Ruben Amorim ha deciso di convocare ben quattro calciatori di Milan Futuro, per coprire specialmente le lacune in difesa e a centrocampo. Insieme alla prima squadra, oggi alle 16.30 da Malpensa, viaggeranno Borsani, Ossola, Pandolfi e Perera. Questi quattro ragazzi, alcuni dei quali già convocati in passato, si aggiungono al centrale Valeri Vladimirov che già da diverso tempo è nel giro dei "grandi".
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