Milan, oggi alle 16.30 la partenza della squadra rossonera per Cagliari
In vista della trasferta di domani a Cagliari, il Milan decollerà oggi alle 16.30 da Malpensa per raggiungere la Sardegna
Domani sera alle 20.45 il Milan di Ruben Amorim giocherà in casa del Cagliari per la 13^ giornata di Serie A. In vista della sfida contro i sardi, i rossoneri raggiungeranno la Sardegna oggi pomeriggio con un volo da Malpensa che decollerà alle 16.30. Lo sbarco del gruppo milanista a Cagliari è previsto intorno alle 17.50. Dopo il match, la squadra rossonera tornerà subito a Milano con l'arrivo in programma sempre a Malpensa verso le 2 di notte.
CAGLIARI-MILAN, LA DESIGNAZIONE ARBITRALE
Arbitro: Di Bello
Assistenti: Baccini-Ceccon
IV Uomo: Di Marco
VAR: Mazzoleni
AVAR: Camplone
DOVE VEDERE CAGLIARI-MILAN
Cagliari-Milan, lunedì 30 novembre 2026
Ore: 20:45
Stadio: Unipol Domus di Cagliari
TV: Dazn, zona Dazn
Streaming: Dazn
Web: diretta testuale su MilanNews.it
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