Romano: "Il Napoli sta valutando André del Corinthians. A marzo era stato ad un passo dal Milan"

L'esperto di mercato Fabrizio Romano rivela che il Napoli è sulle tracce di André, centrocampista che lo scorso marzo era stato vicino al Milan

Fabrizio Romano è intervenuto sul suo canale YouTube e ha raccontato che il Napoli di Max Allegri ha messo gli occhi su André, centrocampista del Corinthians che era stato ad un passo dal Milan qualche mese fa: "Parliamo anche però di mercato giocatori, chiaramente, e volevo soffermarmi un attimo sul Napoli, perché c'è un giocatore di cui si è parlato in queste ore in Brasile, negli ultimi giorni, e posso confermare che è un nome sulla lista del Napoli: il nome è quello di André, centrocampista classe 2006 del Corinthians. Chi segue un po' il calciomercato con più attenzione, con più passione, ricorderà che intorno al mese di marzo si era parlato tanto di Milan per André, perché André è stato veramente a un passo dal diventare giocatore del Milan. Si stava arrivando veramente ai documenti, poi ci sono stati dei ripensamenti. Ovviamente il cambio dirigenziale a maggio ha orientato il Milan da tutt'altra parte, ma a marzo il Milan, quindi pre-gestione Cardinale-Amorim, aveva veramente pensato di prendere André. Il brasiliano era stato molto vicino al Milan, direi anche un 95%, e lo hanno anche raccontato i protagonisti come il presidente del Corinthians, così come l'agente e l'avvocato del giocatore lo hanno confermato. André è stato vicino, il Diavolo poi ha cambiato idea e ha fatto altre scelte.

Oggi il Napoli pensa ad André, che è un giocatore di gamba, è un giocatore di grande energia, quindi è un giocatore sicuramente che può mettere intensità e dinamismo nel centrocampo di chi andrà a prenderlo. È un giocatore che piace anche in Turchia, ci sono due squadre turche che erano pronte a fare l'investimento per lui, ma oggi il ragazzo preferirebbe un'esperienza europea a un livello di top cinque leghe, quindi a un livello anche un po' più alto. Il Napoli offre la possibilità di giocare anche la Champions League dovesse qualificarsi al turno successivo. Il Napoli sta facendo dei ragionamenti su André, ha avuto dei contatti, ha preso informazioni sul prezzo e lo considera uno dei nomi sotto osservazione. Poi da qui a dire che il Napoli prenderà André ce ne passa, però il Napoli sta valutando il ragazzo, ha già avuto dei contatti. Vedremo se sarà lui il prescelto a centrocampo, perché il Napoli a centrocampo qualcosa lo vuole fare. Più che un centrocampista da tanti gol, André è un giocatore di grande quantità e gamae, e questo insomma potrebbe fare certamente comodo, anche perché al Napoli i gol a centrocampo tra Scott McTominay e tutto il resto non mancano".