Oggi è il compleanno di Yunus Musah che compie 24 anni: tanti auguri!

Oggi Yunus Musah compie 24 anni. Il centrocampista americano è vicino al traguardo delle 100 presenze con la maglia del Milan

Oggi, 29 novembre, è il compleanno di Yunus Musah che compie 24 anni. Arrivato al Milan nell'estate 2023 a titolo definitivo dal Valencia, il centrocampista americano ha collezionato finora 98 presenze in rossonero, di cui 16 in questa stagione.

Dopo il prestito nella scorsa annata all'Atalanta, Musah è rientrato a Milanello ed è diventato un elemento importante per Ruben Amorim che ne apprezza soprattutto la sua duttilità visto che si sa adattare in praticamente ogni ruolo (nelle ultime partite lo ha schierato anche da terzino sinistro). Tanti auguri Yunus!!!