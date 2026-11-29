Oggi è il compleanno di Yunus Musah che compie 24 anni: tanti auguri!
Oggi Yunus Musah compie 24 anni. Il centrocampista americano è vicino al traguardo delle 100 presenze con la maglia del Milan
Oggi, 29 novembre, è il compleanno di Yunus Musah che compie 24 anni. Arrivato al Milan nell'estate 2023 a titolo definitivo dal Valencia, il centrocampista americano ha collezionato finora 98 presenze in rossonero, di cui 16 in questa stagione.
Dopo il prestito nella scorsa annata all'Atalanta, Musah è rientrato a Milanello ed è diventato un elemento importante per Ruben Amorim che ne apprezza soprattutto la sua duttilità visto che si sa adattare in praticamente ogni ruolo (nelle ultime partite lo ha schierato anche da terzino sinistro). Tanti auguri Yunus!!!
Pubblicità
News
Trequarti dal potenziale incredibile. In attesa di Ramos, mercato da sfruttare al meglio. E Jashari...di Andrea Longoni
Le più lette
2 Trequarti dal potenziale incredibile. In attesa di Ramos, mercato da sfruttare al meglio. E Jashari...
3 Il PSV pronto a presentare un'offerta per il prestito di Jashari a gennaio, ma la risposta del Milan sarà no: ecco perchè
4 Tuttosport: "Moreira, il Milan ha un piccolo Olise. Il belga è riuscito a cancellare il ricordo di Leao"
23/11 Tutti pazzi per i gol: l’Inter si fa rimontare dall’Atalanta (4-4), cinquina del Milan e Lazio sola in vetta
13/11 Il modello Atalanta continua a produrre utili: 26,5 milioni nella stagione 2025/26 e record di ricavi a 325 milioni
Primo Piano
Primo PianoMilan in Europa League: quanti punti per passare il turno? Spareggi alla portata, ottavi diretti molto complicati. La situazione
Luca SerafiniForse bastava non mischiare le carte… La grande notte di Hutchinson: Europa ripresa per la gonna
Franco OrdineEcco perché continuo a preferire Orsato. Figc: tra Malagò e Galliani decide Abete. Troppi assenti per uscire vivi dal Pireo
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com