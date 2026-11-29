Dove vedere Cagliari-Milan in diretta TV e streaming

Dove vedere Cagliari-Milan, sfida valida per la 12esima giornata di Serie A, che chiuderà il programma del massimo campionato di questo weekend.

Cagliari-Milan, sfida valida per la 12esima giornata di Serie A, chiuderà il programma del massimo campionato di questo weekend. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e in streaming su Dazn con la telecronaca di Edoardo Testoni e il commento tecnico di Dario Marcolin.

DOVE VEDERE CAGLIARI-MILAN

Cagliari-Milan, lunedì 30 novembre 2026

Ore: 20:45

Stadio: Unipol Domus di Cagliari

TV: Dazn, zona Dazn

Streaming: Dazn

Web: diretta testuale su MilanNews.it

COME VEDERE LA SERIE A SU DAZN

Puoi guardare tutta la Serie A Enilive solo su DAZN, attraverso tantissimi dispositivi. Dalla classica TV alla versione smart TV, dalle console giochi fino a smartphone e tablet, iOS e Android. Chiaramente, potrai continuare a guardarla anche attraverso computer o Macbook. DAZN sarà fruibile anche attraverso il sito diretto DAZN.com, attraverso i browser più comuni e diffusi, tra cui: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Microsoft Internet Explorer, Apple Safari. Clicca su “Guarda ora” e accedi con username e password del tuo account. In alternativa, scorri qui in basso per vedere come abbonarsi a DAZN e guardare tutte le partite di Serie A Enilive. Abbonarsi a DAZN è molto semplice e solo tramite la sottoscrizione dell’abbonamento potrai guardare ogni gara del campionato italiano. Intanto, potrai procedere con la registrazione attraverso qualsiasi dispositivo supportato da DAZN: dovrai inserire dati personali e metodo di pagamento.