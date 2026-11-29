Serie A, nessuna squadra ha vinto più match contro il Cagliari rispetto al Milan: i precedenti

In vista di Cagliari-Milan, ecco alcune statistiche Opta sui precedenti tra rossoblu e rossoneri

In vista di Cagliari-Milan di domani sera, il sito di Eurosport riporta queste statistiche Opta sui precedenti tra le due squadre: "Nessuna squadra ha vinto più match contro il Cagliari rispetto al Milan nella storia della Serie A: su 86 precedenti tra le due formazioni nel torneo, i rossoneri hanno registrato 48 successi (al pari dell'Inter), 29 pareggi e solo nove sconfitte.

Dopo la vittoria esterna per 2-1 nell'ultimo turno del campionato scorso, il Cagliari potrebbe registrare due successi di fila contro il Milan in Serie A solo per la seconda volta nella propria storia, dopo esserci riuscito tra giugno 1997 e ottobre 1998.

Dopo una serie di sei match casalinghi contro il Milan in cui aveva sempre trovato la via del gol (1V, 3N, 2P), il Cagliari ha perso cinque delle ultime sei sfide interne contro i rossoneri (1N) senza riuscire a segnare in quattro di queste (4-12 il punteggio complessivo nel parziale), inclusa la gara d'andata dello scorso campionato - successo rossonero per 1-0 con gol decisivo di Rafael Leão al 50'".