Serie A, la classifica aggiornata: l'Udinese aggancia la Fiorentina

Vittoria di importanza capitale per l'Udinese che nello scontro diretto contro la Fiorentina ha vinto 1-0 e ha agganciato i viola a 9 punti in classifica. Secondo successo in campionato per in friulani che l'unica altra vittoria l'avevano ottenuta alla seconda giornata, in trasferta contro il Monza, esattamente tre mesi fa.

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Lazio 35*

Inter 32*

Roma 30

Milan 27

Como 26

Frosinone 23*

Juventus 21

Bologna 19*

Napoli 18

Genoa 16*

Cagliari 16

Atalanta 15

Torino 14*

Lecce 10

Monza 10

Fiorentina 9*

Udinese 9*

Parma 8*

Sassuolo 8

Venezia 7*

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