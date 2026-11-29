Serie A, la classifica aggiornata: l'Udinese aggancia la Fiorentina
Vittoria di importanza capitale per l'Udinese che nello scontro diretto contro la Fiorentina ha vinto 1-0 e ha agganciato i viola a 9 punti in classifica. Secondo successo in campionato per in friulani che l'unica altra vittoria l'avevano ottenuta alla seconda giornata, in trasferta contro il Monza, esattamente tre mesi fa.
SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA
Lazio 35*
Inter 32*
Roma 30
Milan 27
Como 26
Frosinone 23*
Juventus 21
Bologna 19*
Napoli 18
Genoa 16*
Cagliari 16
Atalanta 15
Torino 14*
Lecce 10
Monza 10
Fiorentina 9*
Udinese 9*
Parma 8*
Sassuolo 8
Venezia 7*
* una partita in più
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Giornalista di MilanNews.it, dove si occupa di attualità rossonera, approfondimenti e notizie dedicate al Milan e al calciomercato.
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