Milan, contro il Cagliari gli indisponibili sono otto: recuperato uno rispetto ad Atene
Il Milan domani sarà impegnato con la gara conclusiva della tredicesima giornata del campionato di Serie A Enilive. I rossoneri saranno ospiti del Cagliari alla Unipol Domus dove affronteranno la formazione di Fabio Pisacane che ha avuto anche quest'anno un avvio molto incisivo di stagione, specialmente nelle gare giocate in casa.
Ruben Amorim rispetto alle assenze patite dal Milan contro l'Olympiacos ad Atene, recupera di fatto un solo giocatore che è Francesco Camarda. Sono invece in totale otto i calciatori rossoneri indisponibili. I lungodegenti Saelemaekers, Gabbia, Chukwueze, Loftus-Cheek e Pietro Terracciano, e poi i tre che il tecnico spera di recuperare per il Parma domenica prossima: Modric, Pavlovic e Bartesaghi.
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Giornalista di MilanNews.it, dove si occupa di attualità rossonera, approfondimenti e notizie dedicate al Milan e al calciomercato.
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