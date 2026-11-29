Pandolfi, il futuro del Milan passa dal suo talento: il classe 2008 che ricorda Modric

Un breve focus alla scoperta di Fabio Pandolfi, il talento rossonero classe 2008 aggregato domani alla prima squadra di Amorim

Senza mettere pressioni ma restando fedeli alla cronaca e all'attualità, il Milan può cautelarsi per il futuro del proprio centrocampo, lo diciamo tranquillamente. La storia del giovane centrocampista classe 2008 Fabio Pandolfi è quasi da predestinato. Un viaggio cha parte da lontano, ma che solo nella scorsa stagione ha trovato concretezza. L'anno scorso si è ritagliato un ruolo centrale nel sistema di mister Renna, collezionando già minuti importanti e assist preziosi. Oggi è il faro del Milan Futuro di coach Navarro, il metronomo da cui passano tutte le azioni offensive rossonere. Il club ha dimostrato di credere ciecamente in lui blindandolo il 20 luglio 2025 con il suo primo nero su bianco sul contratto da professionista.

QUALITA' E CARATTERISTICHE

Metronomo alla vecchia maniera, giocate semplici quasi mai forzate e una struttura fisica ancora da crearsi. Pandolfi, domani sera in panchina a Cagliari con la prima squadra, è tutto ciò che di buono si può vedere in un centrocampo di qualità. D'altronde gli idoli Modric e Pirlo sono stati buoni maestri per lui. La fretta non dovrà essere un problema. Il talento c'è, ma è grezzo e servirà tempo e fango da mangiare per renderlo meglio. Lui intanto si diverte, gioca e fa giocare la squadra con qualità. Piede destro, ma abile a giocare anche col mancino, sarà lui l'osservato speciale di mister Amorim in queste prossime ore.