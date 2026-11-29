Serie A, il Napoli non va oltre lo 0-0 contro il Sassuolo
Non riesce a mettersi in moto il Napoli di Allegri in Serie A. Dopo due vittorie di fila, arriva lo stop sul campo del Sassuolo al termine di uno 0-0 divertente soprattutto nel finale di partita. Gli azzurri recriminano per un calcio di rigore non convalidado da Guida dopo la revisione al VAR, ma il Sassuolo spreca un'occasione incredibile nei minuti di recupero con Bakola, solo contro Milinkovic Savic. Un punto a testa.
SERIE A, 13^ GIORNATA. ORARI E DIRETTA TV
VENERDÌ 27 NOVEMBRE
Venezia-Bologna 0-0
SABATO 28 NOVEMBRE
Frosinone-Parma, 3-0
Torino-Lazio, 1-2
Inter-Genoa, 4-0
DOMENICA 29 NOVEMBRE
Udinese-Fiorentina, 1-0
Sassuolo-Napoli 0-0
Roma-Monza, 18.00 DAZN/Sky
Como-Juventus, 20.45 DAZN
LUNEDÌ 30 NOVEMBRE
Lecce-Atalanta, 18.30 DAZN
Cagliari-Milan, 20.45 DAZN
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