Compagnoni su Daniel Maldini: "Gli manca la cazzimma che avevano Cesare e Paolo"

Nella sfida di lunedì sera, posticipo della tredicesima giornata del campionato di Serie A Enilive, il Milan sarà ospite del Cagliari. Tra le fila del club sardo sta facendo molto bene in questo avvio di stagione Daniel Maldini, prodotto del settore giovanile rossonero e giocatore che si porta sulle spalle un cognome abbastanza pesante, specialmente quando si parla di Milan. Sull'attaccante di Pisacane si è espresso il giornalista Maurizio Compagnoni, ospite dei colleghi di Tuttocagliari.net.

Il parere di Maurizio Compagnoni su Daniel Maldini che sfiderà il Milan lunedì sera con la maglia del Cagliari: "A mio avviso Daniel Maldini sta disputando la miglior stagione della sua carriera. Quel giocatore un po' lezioso, titubante e poco costante, ha cambiato rotta. Probabilmente in Sardegna ha trovato la piazza ideale per rendere al meglio. A mio avviso gli manca quella cazzimma che avevano sia il nonno Cesare che il papà Paolo".