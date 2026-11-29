Milan, in trasferta non si perde mai: Amorim potrebbe eguagliare Sacchi

Il Milan si avvicina alla sfida di Cagliari, in programma domani sera alle 20.45 in terra sarda. Infatti, dopo la bella e convincente rimonta di Atene contro l'OIympiacos in Europa League, il Milan di mister Amorim vorrà proseguire il proprio momento di forma in Serie A, in uno stadio sempre ostico per qualsiasi squadra, ecco tutti i numeri, precedenti, statistiche e curiosità verso Cagliari-Milan: per i rossoneri, quella contro i rossoblù rappresenta un tabù, ma in senso positivo:

VERSO CAGLIARI-MILAN

Infatti, nessuna squadra ha vinto più match contro il Cagliari rispetto al Milan nella storia della Serie A: su 86 precedenti tra le due formazioni nel torneo, i rossoneri hanno registrato 48 successi (al pari dell'Inter), 29 pareggi e solo nove sconfitte. Inoltre, il Milan ha conquistato 27 punti nelle prime 12 giornate di questa Serie A (8V, 3N, 1P) e in caso di successo arriverebbe a quota 30 dopo 13 gare stagionali solo per la terza volta nelle ultime 20 edizioni del torneo, dopo il 2020/21 (31) e il 2021/22 (32), campionati rispettivamente chiusi al 2° e al 1° posto.

Inoltre, il Milan non ha mai perso in trasferta in campionato dall'arrivo di Ruben Amorim (3V, 3N), con il portoghese che potrebbe diventare solo il terzo allenatore nella storia a restare imbattuto in ciascuna delle sue prime sette gare esterne in Serie A alla guida dei rossoneri, dopo Nils Liedholm (6V, 1N) e Arrigo Sacchi (4V, 3N).