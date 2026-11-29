Cagliari-Milan, i precedenti in Serie A con l'arbitro Di Bello

Il Milan si avvicina alla sfida di Cagliari, in programma domani sera alle 20.45 in terra sarda. Infatti, dopo la bella e convincente rimonta di Atene contro l'OIympiacos in Europa League, il Milan di mister Amorim vorrà proseguire il proprio momento di forma in Serie A, in uno stadio sempre ostico per qualsiasi squadra. Ad arbitrare la sfida ci sarà il direttore di gara Marco Di Bello:

CAGLIARI-MILAN, ARBITRA DI BELLO: I PRECEDENTI CON ENTRAMBE LE SQUADRE

Il bilancio su 20 partite ufficiali è di 12 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte. Bilancio più negativo con il Cagliari: 5 vittorie, 5 pareggi e 13 sconfitte in 23 partite ufficiali. Un caso da moviola che fece molto discutere è quello del 10 gennaio 2024, Coppa Italia tra Milan e Atalanta (1-2). Rigore assegnato da Di Bello per un contatto tra Jimenez e Miranchuk con il terzino che sembrava aver toccato il pallone. Altre polemiche, nella stessa partita, per un fallo di mano di De Roon in area nerazzurra nel finale di partita.