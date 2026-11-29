Pellegatti sottolinea: “Krosche sarà il primo collaboratore di Cardinale con Calvelli”
Nel suo canale YouTube, il collega Carlo Pellegatti ha parlato di Markus Krosche e del suo imminente arrivo a Milano come nuova figura all'interno dell'area sportiva. Queste le sue parole.
“Markus Krosche non è un dirigente qualsiasi, sarà il primo collaboratore, il primo, il vero punto di riferimento a livello calcistico di Gerry Cardinale. Certo, c'è il suo primo collaboratore Massimo Calvelli, ma ricordiamo che Markus Krosche diventerà il capo del calcio. Se la scelta di Gerry Cardinale è stata illuminata, sarà probabilmente luminoso anche il cammino del Milan. Sono i giorni di krosche, perché krosche dovrebbe essere a Milano a breve”.
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