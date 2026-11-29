Pellegatti avvisa: “Il Cagliari in casa da sempre il massimo, non sarà facile per il Milan”

Carlo Pellegatti ha parlato della prossima partita del Milan che lo vedrà affrontare il Cagliari all'Unipol Domus Arena.

Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha parlato della prossima partita del Milan che lo vedrà affrontare il Cagliari all'Unipol Domus Arena. Di seguito le sue parole.

“Ma il problema della presente e della futura storia del Milan ha davanti una partita complicata come quella di Cagliari. Il Cagliari è reduce da una vittoria sul Frosinone, ma nelle altre partite ha sempre perso. Ricordiamo la sconfitta col Como, la sconfitta col Monza, in questo momento non sta benissimo a livello di fiducia e ed è indubbiamente una squadra in difficoltà. Però ricordiamo che a Cagliari, per esempio, ha pareggiato la Juventus. È una squadra che a casa sua riesce sempre a dare il massimo e quindi non sarà facile per un Milan che speriamo abbia tolto dalla testa e dalle gambe gli sforzi contro l’Olympiacos”