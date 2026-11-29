Dove vedere Cagliari-Milan in diretta TV e streaming

Dopo la bella e convincente rimonta di Atene contro l'OIympiacos in Europa League, il Milan di mister Amorim tornerà in campo domani sera a Cagliari per per la 13ª giornata di Serie A 2026/27. In uno stadio sempre ostico per qualsiasi squadra, i rossoneri dovranno continuare il proprio positivo percorso in questo campionato. Infatti, il rendimento della squadra e di Amorim è incredibile. Il tecnico portoghese viaggia ad una media punti pari a 2.25 nelle sue prime 12 gare di campionato alla guida del Milan (8V, 3N, 1P). Considerando da sempre tre punti a vittoria, in tutta la storia della Serie A solo un allenatore con almeno 10 panchine nel torneo ha registrato una media punti superiore a quella che fin qui vanta il portoghese: Luigi Bertolini con 2.36 (11 partite - 8V, 2N, 1P).

DOVE VEDERE CAGLIARI-MILAN

Cagliari-Milan, lunedì 30 novembre 2026

Ore: 20:45

Stadio: Unipol Domus di Cagliari

TV: Dazn, zona Dazn

Streaming: Dazn

Web: diretta testuale su MilanNews.it

I PRECEDENTI VERSO CAGLIARI-MILAN

Nessuna squadra ha vinto più match contro il Cagliari rispetto al Milan nella storia della Serie A: su 86 precedenti tra le due formazioni nel torneo, i rossoneri hanno registrato 48 successi (al pari dell'Inter), 29 pareggi e solo nove sconfitte. Inoltre, il Milan ha conquistato 27 punti nelle prime 12 giornate di questa Serie A (8V, 3N, 1P) e in caso di successo arriverebbe a quota 30 dopo 13 gare stagionali solo per la terza volta nelle ultime 20 edizioni del torneo, dopo il 2020/21 (31) e il 2021/22 (32), campionati rispettivamente chiusi al 2° e al 1° posto.