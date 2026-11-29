Serie A, solo la Roma occupa di più in ampiezza il terreno di gioco rispetto al Milan. Cagliari ultimo in questa graduatoria
Il sito di Eurosport riporta queste statistiche Opta su Cagliari e Milan in vista della sfida di campionato di domani sera: "Dopo aver perso una sola delle prime sei sfide di questo campionato (4V, 1N), Il Cagliari ha registrato cinque sconfitte nelle sei più recenti (1V); dalla 7ª giornata in avanti, solo Udinese (due) e Sassuolo (zero) hanno raccolto meno punti dei sardi nel torneo.
Il Milan ha conquistato 27 punti nelle prime 12 giornate di questa Serie A (8V, 3N, 1P) e in caso di successo arriverebbe a quota 30 dopo 13 gare stagionali solo per la terza volta nelle ultime 20 edizioni del torneo, dopo il 2020/21 (31) e il 2021/22 (32), campionati rispettivamente chiusi al 2° e al 1° posto.
Il Milan non ha mai perso in trasferta in campionato dall'arrivo di Ruben Amorim (3V, 3N), con il portoghese che potrebbe diventare solo il terzo allenatore nella storia a restare imbattuto in ciascuna delle sue prime sette gare esterne in Serie A alla guida dei rossoneri, dopo Nils Liedholm (6V, 1N) e Arrigo Sacchi (4V, 3N).
Ruben Amorim viaggia ad una media punti pari a 2.25 nelle sue prime 12 gare di campionato alla guida del Milan (8V, 3N, 1P). Considerando da sempre tre punti a vittoria, in tutta la storia della Serie A solo un allenatore con almeno 10 panchine nel torneo ha registrato una media punti superiore a quella che fin qui vanta il portoghese: Luigi Bertolini con 2.36 (11 partite - 8V, 2N, 1P).
Solo la Roma (26.0 m in media dal centro del campo) occupa di più in ampiezza il terreno di gioco rispetto al Milan (25.7 m) quando è in possesso del pallone; dall'altra parte, il Cagliari è ultimo in questa particolare graduatoria (23.8 m)".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan