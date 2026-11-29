Serie A, solo la Roma occupa di più in ampiezza il terreno di gioco rispetto al Milan. Cagliari ultimo in questa graduatoria

In vista di Cagliari-Milan, ecco alcune statistiche Opta sulle due squadre

Il sito di Eurosport riporta queste statistiche Opta su Cagliari e Milan in vista della sfida di campionato di domani sera: "Dopo aver perso una sola delle prime sei sfide di questo campionato (4V, 1N), Il Cagliari ha registrato cinque sconfitte nelle sei più recenti (1V); dalla 7ª giornata in avanti, solo Udinese (due) e Sassuolo (zero) hanno raccolto meno punti dei sardi nel torneo.

Il Milan ha conquistato 27 punti nelle prime 12 giornate di questa Serie A (8V, 3N, 1P) e in caso di successo arriverebbe a quota 30 dopo 13 gare stagionali solo per la terza volta nelle ultime 20 edizioni del torneo, dopo il 2020/21 (31) e il 2021/22 (32), campionati rispettivamente chiusi al 2° e al 1° posto.

Il Milan non ha mai perso in trasferta in campionato dall'arrivo di Ruben Amorim (3V, 3N), con il portoghese che potrebbe diventare solo il terzo allenatore nella storia a restare imbattuto in ciascuna delle sue prime sette gare esterne in Serie A alla guida dei rossoneri, dopo Nils Liedholm (6V, 1N) e Arrigo Sacchi (4V, 3N).

Ruben Amorim viaggia ad una media punti pari a 2.25 nelle sue prime 12 gare di campionato alla guida del Milan (8V, 3N, 1P). Considerando da sempre tre punti a vittoria, in tutta la storia della Serie A solo un allenatore con almeno 10 panchine nel torneo ha registrato una media punti superiore a quella che fin qui vanta il portoghese: Luigi Bertolini con 2.36 (11 partite - 8V, 2N, 1P).

Solo la Roma (26.0 m in media dal centro del campo) occupa di più in ampiezza il terreno di gioco rispetto al Milan (25.7 m) quando è in possesso del pallone; dall'altra parte, il Cagliari è ultimo in questa particolare graduatoria (23.8 m)".