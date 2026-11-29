Serie A, una follia di Kolo Muani condanna la Juve: vince il Como 3-0

Allo stadio Sinigaglia di Como è da poco terminato il posticipo della domenica di Serie A tra Como e Juve. Una partita delicata per la Juventus di Spalletti che, in caso di sconfitta, si sarebbe ritrovata a meno otto dai lariani. Iniziata la partita, dopo soli 4 inuti avviene già l'episodio che cambia la partita: Kolo Muani tira un pugno al centrocampista del Como Valle che gli comporto giustamente l'espulsione diretta. Una follia del francese che condanna i suoi compagni in una partita già molto complicata.

Ed infatti con pazienza il Como gestisce la palla e trova il gol dell'1-0 nei minuti di recupero del primo tempo con una punizione diretta del solito Nico Paz. Nella ripresa poi è Douvikas a chiudere la partita con la doppietta personale che porta la partita sul 3-0 finale. 3 punti importanti per il Como che si porta al quarto posto in classifica, in attesa del risultato del Milan di domani che giocherà a Cagliari.