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Verso Cagliari-Milan, le ultime di Sky sulla formazione: Hutchinson dal 1’
Domani sera i rossoneri saranno ospiti del Cagliari nel match che chiuderà la 13^ giornata di Serie A. Come riporta la redazione di Sky, oggi Ruben Amorim ha provato a sorpresa un Milan molto simile a quello visto nel secondo tempo di Atene. Nuovamente 3-4-2-1, sistema ibrido che diventa in fase difensiva a 4. Ma lascerei perdere i numeri. La conferma di Hutchinson la vera novità. Questi gli uomini provati.
LA PROBABILE FORMAZIONE ROSSONERA
MILAN (3-4-2-1)
16 Maignan
34 Gila 5 De Winter 13 Diawara
20 Hutchinson 80 Musah 30 Jashari 22 Moreira
12 Rabiot 11 Pulisic
9 Ramos
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