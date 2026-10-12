Primo Piano Milan, cantiere che preoccupa. Chi si prende responsabilità? Mercato di gennaio: per quale modulo?

La ripresa del campionato ci ha detto tante cose, alcune delle quali sono state spesso sottolineate nel corso dell’estate e che, puntualmente, si sono palesate. Il Milan ha un deficit importante di qualità, che si traduce in difficoltà interpretative delle partite e nel trovare soluzioni per vincerle. Il pareggio del Sassuolo arriva in un blackout che nemmeno le parole di Amorim in conferenza stampa post gara hanno saputo giustificare. La sosta sembra aver azzerato quanto si era visto contro il Lecce, con il Milan che ha mostrato lacune tecnico-qualitative che, alla lunga, possono pesare. E già giovedì, con il Salisburgo, la partita assumerà un valore di un certo tipo per il cammino in Europa League.

La verità è che, ad oggi, non c’è ancora un’anima chiara di questa squadra. Ci sono delle fiammate, delle flashate che abbagliano, ma anche degli importanti ritorni al punto di partenza che ti portano a chiederti cosa sia davvero questa squadra. Non è una cosa di poco conto, perché al 12 ottobre non basta essere imbattuti in campionato per essere soddisfatti, specie quando giochi con un Sassuolo così poco brillante e ammaliante rispetto a quando aveva battuto la Juventus. Mancano tante cose, mancano i gol e la cattiveria di Gonçalo Ramos, che non potrà essere protetto per sempre. È giusto sottolineare come il portoghese faccia una fatica del Diavolo a trovare palloni da tirare verso le porte avversarie. Questo perché la squadra non ha ancora una produzione offensiva tale per cui il nove possa avere più occasioni. Però anche lui ci mette del suo, vagando per il campo alla ricerca del pallone. Questo svuota l’area e in una squadra che ha poca personalità nel prendersi i tiri verso la porta, ecco che il problema si espande.

E quindi? Che si fa? Fino a gennaio nulla, ma anche la questione relativa alla gestione di Francesco Camarda è un tema che deve essere affrontato. Dopo il rinnovo estivo, il classe 2008 è stato indicato pubblicamente come l’alternativa a Ramos, ma se gli vengono dati – quando gli vengono dati – pochi minuti, come si può pensare che possa essere utile? O ci si crede davvero, oppure si è fatto un errore in estate nel non voler prendere un’altra punta, con il nome di Endrick che sta riecheggiando giornalmente trs Casa Milan e Milanello e che sarà un topic per gennaio.

Ma a gennaio, che mercato dovrà essere fatto? Un mercato per un sistema a quattro o per un sistema a tre? Gonçalo Inacio servirà, perché le sensazioni che ci sono sull’infortunio al flessore della gamba sinistra di Gabbia sono brutte. Ma servirà anche un terzino e, per appunto, un giocatore offensivo di personalità e talento che possa alzare il livello. Perché chiedere di falro ad Hutchinson, oggi, è chiedere davvero troppo.