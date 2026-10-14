Carvajal trova squadra: è un nuovo calciatore del Getafe
Dopo diversi mesi passati da svincolato e diverse squadre a cui è stato accostato, Dani Carvajal ha trovato finalmente una squadra. Rimane ne La Liga l'ex capitano de Real Madrid che ha firmato un contratto di un anno con il Getafe CF.
Il comunicato ufficiale del club spagnolo su Dani Carvajal: "Il Getafe CF ha raggiunto un accordo con Dani Carvajal, che lo legherà al club azzurro fino al 30 giugno 2027.
Con alle spalle 51 presenze con la nazionale spagnola e una lunga carriera nel calcio d'élite, Carvajal inizia un nuovo capitolo della sua carriera sportiva nella zona sud di Madrid.
Nel corso della sua carriera, Dani Carvajal vanta un palmarès di 29 titoli tra la prima squadra del Real Madrid e la nazionale spagnola, tra cui 6 titoli di UEFA Champions League e il Campionato Europeo del 2024 con la Spagna.
Il terzino destro spagnolo inizia un nuovo capitolo con la squadra azulón, dove porterà esperienza e leadership.
Da parte del Getafe CF, diamo il benvenuto a Dani Carvajal e gli auguriamo tanto successo in questa nuova fase della sua carriera.
Benvenuta al Coliseum, Dani!"
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