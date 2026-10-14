Cardinale ha bocciato Rabiot. Ordine: "Si sta trattando il rinnovo e un giudizio del genere può solo turbare i rapporti diplomatici tra le due delegazioni gratuitamente"

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Il giornalista Franco Ordine ha spiegato che il giudizio negativo di Cardinale dopo il Sassuolo potrebbe complicare la trattativa per il rinnovo di Rabiot

Sulle pagine del Corriere dello Sport in edicola oggi, Franco Ordine ha commentato così i giudizi di Gerry Cardinale dopo il pareggio del suo Milan per 1-1 in casa del Sassuolo: "Tra l’altro le pagelle in questioni segnalano anche un pericoloso istinto “tafazziano”. Perché criticare Rabiot, andato in gol col Sassuolo, uno dei pochi a dare l’assalto all’area di rigore altrui nella ripresa, è sicuramente infondato. E non tanto perché è stato appunto l’autore dell’unico gol raccolto ma perché le altre pagelle, quelle degli addetti ai lavori, hanno espresso un voto positivo. Senza dimenticare che nei giorni in cui si sta discutendo il rinnovo contrattuale del francese, un giudizio del genere può solo turbare i rapporti diplomatici tra le due delegazioni gratuitamente. Inoltre la promozione di Pulisic è discutibile, non certo per pregiudizio nei confronti dell’americano ma perché l’unica giocata da applausi (l’imbucata per Chukwueze finito davanti al portiere che gli ha parato il tiro) non è stata sufficiente per raccogliere la sufficienza. È stato più vicino al Pulisic migliore quello visto col Lecce, prima della sosta, che quello di Sassuolo.

Nel merito l’unica pagella da condividere è la spiegazione tattica sul conto di Gonçalo Ramos che ci riporta inevitabilmente alle sagge parole di Rabiot di fine partita. 'Attacchiamo in pochi l’area di rigore' la sintesi del francese richiamando alla consegna centrocampisti e ali come era stato fatto nel primo tempo (Moreira, Pavlovic, Ramos stesso). Per chiudere: si può essere insoddisfatti quindi della prova di Reggio Emilia, si può anche far sapere ad Amorim che la fiducia è rimasta intatta, ma tutto questo senza prendere a martellate lo spogliatoio. La storia del calcio italiano dimostra che le pagelle dei club si confezionano a fine stagione e con l’avallo della parte tecnica".