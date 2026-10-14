MN - Verso Salisburgo-Milan: leggero affaticamento per Chuckwueze, ma dovrebbe essere convocato. Le ultime da Milanello
Dopo la sconfitta all'esordio contro il Benfica, il Milan vuole raccogliere i primi punti in Europa League. Domani sera alle 18.45 i rossoneri saranno impegnati sul campo del Salisburgo nella seconda giornata della fase campionato. In questi minuti è ancora in corso a Milanello la seduta di rifinitura, iniziata con un breve discorso di Ruben Amorim alla squadra, alla quale stanno partecipando tutti i giocatori della rosa milanista, a parte gli infortunati Matteo Gabbia e Alexis Saelemaekers e a sorpresa anche Samuel Chukwueze. In gruppo anche il reintegrato Warren Bondo che però non è in lista UEFA e dunque non potrà essere convocato.
VERSO SALISBURGO-MILAN: LE CONDIZIONI DI CHUKWUEZE
Alla rifinitura in corso a Milanello in vista della trasferta di Europa League di domani sul campo del Salisburgo non sta partecipando, oltre agli infortunati Matteo Gabbia e Alexis Saelemaekers, nemmeno Samuel Chukwueze, il quale è alle prese con un leggero affaticamento. Non dovrebbe essere comunque nulla di grave, tanto che l'esterno nigeriano dovrebbe essere convocato anche lui da Ruben Amorim.
VERSO SALISBURGO-MILAN: AMPIO TURNOVER DI AMORIM
Per quanto riguarda la probabile formazione milanista, in attesa di conoscere le ultime novità dalla conferenza stampa di Ruben Amorim che è in programma alle 18.30 alla RedBull Arena di Salisburgo (con lui parlerà anche Strahinja Pavlovic, ex della sfida), rispetto all'ultima gara di campionato contro il Sassuolo, ci saranno novità in tutti i reparti visto che il tecnico portoghese farà un ampio turnover. Troveranno spazio anche coloro che finora non hanno mai visto il campo o che hanno giocato solo pochi minuti: in difesa, per esempio, potrebbe fare il suo esordio stagionale Fikayo Tomori, mentre in avanti Francesco Camarda potrebbe dare un turno di riposo a Gonçalo Ramos. Probabile chance a sinistra per Davide Bartesaghi e sulla trequarti per Alphadjo Cisse, da capire invece se l'acciaccato Chukwueze giocherà o meno a destra. Domani potrebbero esserci poi i primi minuti stagionali anche di Christian Comotto.
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