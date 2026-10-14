Cassano rivela: “Pirlo l’ha mandato via Allegri perché preferiva Van Bommel, alla Juve poi ha continuato a vincere”

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Antonio Cassano ha raccontato a Viva el Futbol di quando Andrea Pirlo è passato dal Milan alla Juve per volontà di Allegri.

Durante l'ultima puntata di Viva el Futbol, podcast di Lele Adani, Nicola Ventola e Antonio Cassano, quest'ultimo ha parlato di Andrea Pirlo e di quando è passato dal Milan alla Juve. Queste le sue parole.

"Io ero al Milan e Allegri lo ha mandato via (Pirlo ndr). L'ha mandato via perché gli piaceva più Van Bommel, le poche partite che Andrea ha giocato le ha giocate da mezzala, se poi vogliamo dire quelle che vogliamo ok, però è un'altra roba. Andrea poi è andato alla Juve e ha continuato a vincere, lì al Milan non lo vedeva Allegri, fine".