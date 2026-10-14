Brocchi: "Milan, non ci sarà più quella mentalità di quando c'erano Berlusconi e Galliani"
Che il Milan non sia più come quello di una volta è normale ed è anche il corso delle cose. Il club rossonero deve fare i conti con un presente poco lusinghiero e un passato glorioso che incombe come un peso nonostante sia sempre più sbiadito nei ricordi di tifosi e non solo. Anche l'ex calciatore - e allenatore - rossonero Cristian Brocchi pensa questo della nuova proprietà milanista.
Il commento di Cristian Brocchi, ex calciatore e allenatore del Milan, sulla proprietà attuale rossonera: "Questa è una nuova società. Non ci sarà più quella mentalità che c'era quando c'era Berlusconi, quando c'era Galliani, ma non perché siano meno bravi o perché sono diversi. Quel calcio lì non esiste più, perché quel calcio lì c'erano anche presidenti diversi in altre squadre. C'era Moratti, c'erano gli Agnelli. Se andiamo nelle società più piccole c'erano i presidenti delle società più piccole che erano iconici"
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