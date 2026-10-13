Champions League, i primi verdetti della seconda giornata: la classifica aggiornata

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Ieri alle 23:50News
di Andrea La Manna
Di seguito la classifica aggiornata della Champions League dopo le partite di stasera.

In seguito ai risultati di questa sera, validi per la seconda giornata della Champions League, questa è la classifica aggiornata.

CHAMPIONS LEAGUE, LA CLASSIFICA AGGIORNATA 

Barcellona 6
Sportign 6
Arsenal 6
Bayern Monaco 4
Psg 3 *
Como 3 *
Manchester United 3
Stoccarda 3 *
Manchester City 3 *
Villareal 3
Aston Villa 3 *
Real Betis 3 *
Borussia Dortmund 3 *
Atletico Madrid 3
Liverpool 3 *
Real Madrid 3 *
AEK Atene 3 *
Club Bruge 3
Lens 3
Sabah 3
Lipsia 3
Roma 1 *
Shaktar Donetsk 1 *
Fenerbahce 1 *
PSV 1
Viking 1
LASK 0 *
Porto 0 *
Slavia Praga 0
Napoli 0
Lille 0
Feyenoord 0 *
Galatasaray 0
Bratislava 0 *
Bodo Glimt 0 *

(*) una partita in meno