Quando Tresoldi disse a MilanNews: “Tifo Milan da sempre, datemi l’Inter da affrontare”

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Le parole di Tresoldi rilasciate in esclusiva alla redazione di MilanNews.it in merito alla passione per il Milan e la voglia di affrontare l’Inter.

Il 28 agosto 2025, il bomber del Bruge Nicolò Tresoldi veniva intervistato in esclusiva dalla redazione di MilanNews.it (LEGGI QUI l'intervista completa). Tra le tante parole rilasciate, queste erano state le dichiarazioni in merito alla sua passione per il Milan e alla voglia di affrontare l'Inter. E proprio questa sera, un anno dopo, il primo sogno del belga si è avverato: Inter-Bruge a San Siro, vittoria per la sua squadra per 3-4 e tripletta messa a segno. Una serata che non dimenticherà e che in qualche modo aveva già previsto ai nostri microfoni,

LE PAROLE DI TRESOLDI IN ESCLUSIVA A MILANNEWS

Da dove nasce questa passione per i colori rossoneri?

"Me l'ha trasmessa mio nonno che era milanista. Poi sono cresciuto guardando il Milan e continuo a guardare tutte le partite del Milan. Sono un grande tifoso."

L'idolo invece chi era?

"Pippo Inzaghi."

Magari non c'è due senza tre. Dopo De Ketelaere e Jashari...

"Sì, sarebbe bello."

Ti piacerebbe affrontare una tra Juve, Inter, Atalanta o Napoli in Champions League?

"Tifo Milan... magari l'Inter a San Siro non sarebbe male (ride ndr). Poi giocare in quello stadio è sempre stato il mio sogno. Quindi magari sì dai, datemi l'Inter...