Champions League, il milanista Tresoldi stende l’Inter con una tripletta. Cade il Napoli a Villareal

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Di seguito il risultato delle italiane in Champions League.

In questa prima giornata di Champions League sono due le squadre italiane scese in campo: il Napoli e l'Inter. La squadra di Allegri è stata ospitata dal Villareal mentre i nerazzurri hanno affrontato il Bruge a San Siro. I partenopei, partiti in pompa magna dopo la vittoria contro il Frosinone, sbloccano il match dopo pochi minuti in una serata che sembrava potesse essere positiva. Il gol di Rrahmani però ha illuso Allegri e i tifosi partenopei perché gli azzurri sono piano piano usciti dal campo e si sono consegnati agli spagnoli che dopo la rimonta concretizzata nel primo tempo hanno chiuso il match al minuto 86. È 3-1 il risultato finale.

INTER-BRUGE 3-4: TRIPLETTA DEL MILANISTA TRESOLDI

A San Siro non cambia l'antifona per la squadra di Christian Chivu che partiva con tutti i favori del pronostico. Doveva essere la giornata dei primi tre punti in Champions per i nerazzurri e così è stato, per gli ospiti però. A sbloccare il match il bomber dei belgi Nicolò Tresoldi, dichiaratamente grande tifoso milanista, non solo per sua ammissione ma anche per quella del papà. Un motivo in più questo per rendere questa tripletta segnata indimenticabile. Alla fine termina 3-4 il match con il Bruge che sbanca a sorpresa San Siro e che porta all'Inter di Chivu la settima sconfitta nelle ultime otto partite in Champions League.