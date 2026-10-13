Champions League, terminate le partite del martedi: tutti i risultati di serata

Champions League, terminate le partite del martedi: tutti i risultati di serataMilanNews.it
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Ieri alle 23:20News
di Andrea La Manna
Di seguito tutti i risultati della prima serata della seconda giornata di Champions League.

Al termine della prima serata della seconda giornata di Champions League, questi sono tutti i risultati.

CHAMPIONS LEAGUE, 2^ GIORNATA: TUTTI I RISULTATI DI OGGI

Villareal - Napoli 1-3

Inter - Bruge 3-4

Galatasaray - Barcellona 1-4

Viking - Bayern Monaco 3-3

Atletico Madrid - Manchester United 2-0

Lipsia - PSV 1-0

Arsenal - Lille 3-0

Sabah - Slavia Praga 2-0

Lens - Sporting CP 0-2