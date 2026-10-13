Champions League, terminate le partite del martedi: tutti i risultati di serata
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Di seguito tutti i risultati della prima serata della seconda giornata di Champions League.
Al termine della prima serata della seconda giornata di Champions League, questi sono tutti i risultati.
CHAMPIONS LEAGUE, 2^ GIORNATA: TUTTI I RISULTATI DI OGGI
Villareal - Napoli 1-3
Inter - Bruge 3-4
Galatasaray - Barcellona 1-4
Viking - Bayern Monaco 3-3
Atletico Madrid - Manchester United 2-0
Lipsia - PSV 1-0
Arsenal - Lille 3-0
Sabah - Slavia Praga 2-0
Lens - Sporting CP 0-2
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