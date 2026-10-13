Cuomo: “Maignan ci salva sempre, a Salisburgo curioso di vedere volti nuovi”

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Michael Cuomo parla nel canale YouTube di Carlo Pellegatti della formazione per Salisburgo-Milan e di alcune scelte di Amorim.

Nel canale YouTube di Carlo Pellegatti è stato ospite il collega Michael Cuomo che ha parlato della formazione rossonera in vista di Salisburgo-Milan. Queste le sue parole.

"Conte diceva sempre 'da scintilla bisogna diventare dinamite', no? anziché far diventare Milan dinamite, lo fa diventare una pistola a salve, perché poi a salvare ci deve pensare Mike Maignan. E allora tu dici va bene, parlato di tattica, parlato di atteggiamento, parliamo dei singoli e io sarò ripetitivo e poi qualcuno si offenderà. Sono anche convinto che a Salisburgo finalmente vedremo volti nuovi. Vi dico finalmente perché poi c'è anche un po' curiosità di capire effettivamente se possiamo tenere qualcuno in più in considerazione rispetto a quanto immaginiamo oggi".