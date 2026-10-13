News Tresoldi a Sky: “Tripletta contro l’Inter serata perfetta, tanti milanisti mi hanno scritto. Una promessa? Vedremo”

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Le parole di Nicolò Tresoldi, autore di una meravigliosa tripletta, nel post partita di Inter-Bruge 3-4.

Protagonista di una fantastica tripletta contro l'Inter, Nicolò Tresoldi ha parlato a Sky Sport nel post partita di Inter-Bruge. Queste le sue parole

Sapendo che sei milanista, ti informo che in studio ci sono mister Capello e Boban

"Sono nervoso più adesso che in campo (ride ndr)... è stata una serata pazzesca, è stato un qualcosa di indescrivibile. Ho sognato tante volte una serata così, di fare tre gol, vincere qua a San Siro con tutta la mia famiglia qua, con tutti i miei amici, è fantastico"

Hai sempre detto che ami il Milan, sai che da stasera anche i milanisti ti conoscono

"Ho ricevuto tanti messaggi alla fine della partita da parte dei tifosi milanisti che mi incitavano per fare gol e per vincere, sono contento di aver vinto prima di tutto per il Bruge e per tutti i tifosi e per il calcio belga, poi ovviamente un pochino per il derby, tanta roba (ride ndr).

Una tua promessa sul Milan

"È una cosa grande, si parla tanto anche di cose non vere. Io so quello che ho detto, ho già raccontato tanto. Sono contento del percorso che sto facendo in Germania e poi vedremo, adesso sono un giocatore del Bruge e ci sono tanti attaccanti in Italia più forte di me. Spero che dopo stasera c'è un po' di più di autoconvinzione nei miei mezzi però vedremo"

Capello - Complimeti, cosa temevate dell'Inter e come avete preparato la partita?

"Grazie mille per i complimenti, l'abbiamo preparata sapendo che è la squadra più forte che c'è in Italia e una delle più forti che c'è al mondo. Volevamo pressare alti e non farli respirare perché sapevamo che giocare con il blocco basso a loro sarebbe piaciuto perché hanno tanta qualità in mezzo al campo. Volevamo sfruttare gli errori che avrebbero potuto fare ed essere cinici davanti alla porta. Abbiamo avuto anche tanto possesso, il mister ci ha detto di non avere paura"

Boban - Qual è stata la sensazione dal campo nel dominare quasi l'Inter?

"Grazie mille, sappiamo che noi siamo giovani e che corriamo tanto, abbiamo anche avuto un po' di fortuna di andare in vantaggio, sfruttare le nostre occasioni, però ovviamente è stata una partita girata a nostro favore. Avevamo tanta gamba libera, ci siamo divertiti. Oggi stavamo un po' meglio dell'Inter, è stata una serata perfetta"

Dicci qualcosa sulla nazionale

"Io ho parlato con la gente con cui dovevo parlare, con Kloop, con mancini, con la federazione tedesca e italiana e ho spiegato come la vedo io. L'importante che loro capiscano, quindi vediamo, adesso mi diverto qua e con l'Under 21 tedesca perché è un trofeo che voglio vincere, poi si vedrà"