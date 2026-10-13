Primo Piano Milan, ecco il primo rinnovo: Pavlovic in sede per la firma. Ora Rabiot e Pulisic

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Strahinja Pavlovic oggi a Casa Milan per rinnovare fino al 2031: dopo il serbo, ora il Milan punta ai rinnovi di Rabiot e Pulisic

Se ne è parlato tanto in queste settimane di (lunga) sosta per la Nazionale e in questa prima settimana completa di ritorno ai club, il Milan non ha perso tempo andando a chiudere uno dei rinnovi di contratto che riteneva prioritari. Nel pomeriggio, infatti, il difensore serbo Strahinja Pavlovic si è recato a Casa Milan per firmare fino al 2031, legandosi ulteriormente al club rossonero di cui oggi è un titolare inamovibile oltre che uno dei calciatori più amati dai tifosi per l'impegno che ci mette sempre in campo.

MILAN, PAVLOVIC RINNOVA FINO AL 2031

C'è un che di poetico nel timing con cui il Milan e Pavlovic sono arrivati alla firma del rinnovo fino al 2031, per cinque anni. Oggi infatti è l'anti-vigilia della sfida di Europa League in casa del RB Salisburgo, proprio quella squadra in cui il difensore serbo è cresciuto e si è fatto notare dal club milanista che lo acquistò nell'estate del 2024 per 18 milioni di euro più 2 di bonus. Dopo un primo anno tra alti e bassi con il duo portoghese Fonseca-Conceiçao, in cui fu anche vicino all'addio nel mese di gennaio, nella passata stagione è stato uno dei titolari (quasi) fissi di Massimiliano Allegri nella difesa a tre, schieramento in cui ha dimostrato di gradire maggiormente. Per questo motivo anche Ruben Amorim lo ha confermato tra i suoi giocatori praticamente insostituibili, tanto che insieme a Maignan è l'unico oggi ad aver giocato tutti i minuti delle sette gare del Milan fino a questo momento. Il rinnovo, con adeguamento, è un segnale molto chiaro per il futuro: sia nella fiducia reciproca, sia per mettere le cose in chiaro con potenziali acquirenti che anche quest'estate avevano provato a sondare il terreno.

MILAN, ORA I RINNOVI DI RABIOT E PULISIC

Oltre a Strahinja Pavlovic, sul tavolo della dirigenza rossonera c'erano altri due nomi che, ora, passano in cima alla lista: Adrien Rabiot e Christian Pulisic. Per il centrocampista francese, in scadenza nel 2028, Amorim già da tempo aveva manifestato l'interesse della società di estendere il suo contratto: è uno dei leader in campo e anche quando è più in difficoltà, rimane un appiglio fondamentale come dimostrato anche a Reggio Emilia. Tempi un po' più stringenti per Christian Pulisic: l'americano va in scadenza al termine della stagione ma il Milan ha l'opzione unilaterale per rinnovarlo di un anno. L'ideale sarebbe trovare l'accordo prima per evitare incomprensioni ed essere più tranquilli. Nel 2027 andranno in scadenza anche gli inglesi Tomori e Loftus-Cheek ma, per il momento, non ci sono indicazioni circa un eventuale prolungamento.